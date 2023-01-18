Kahramanmaraş'ta kar ve tipiden kapanan 186 mahalle yolu açıldı

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapanan 186 kırsal mahalle yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Kentin yüksek kesimli noktalarında 2 gündür ara ara devam eden kar yağışı ve tipiden dolayı kırsal mahallelerde 186 yol ulaşıma kapandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 11 ilçede kapanan 186 kırsal mahalle yolunu yoğun mesai harcayarak ulaşıma açtı.

Çalışma ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ekiplerimiz kar ve tipiden dolayı kapanan yolları açmayı başardı ve ulaşıma kapalı olan herhangi bir yol bulunmuyor” dedi.

Vatandaşlar, karla mücadele çalışmalarına ilişkin taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi'ne ulaştırabileceği de kaydedildi.