Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oldu

Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerindeki aydınlatma direkleri devrildi.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 100 rakımlı Ahir Dağı bölgesi ile Göksun'un yüksek kesimlerinde yer alan orman köyleri beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kar kalınlığının 50 santimi geçtiği bölgede kartpostallık manzaralar oluştu.

Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Bölgesinde 36 mahalleye geçiş sağlayan Ahir Dağı mevkiindeki aydınlatma direkleri, yoğun kar nedeniyle devrildi. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi ile AKEDAŞ Elektrik ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 gün süreceği öğrenilen elektrik direkleri ile aydınlatma direklerinin çalışmasının ardından geçiş yolu aydınlatma direklerine elektrik verileceği bildirildi.

Öte yandan, kapanan köy yollarında ekipler 7/24, herhangi bir aksama yaşanmaması için mücadele ediyorlar. Ahirdağı Bertiz Geçidi'nde, zaman zaman sis de etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kapalı olan mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.