Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ve Afşin ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle eğitime ara verirken, Elbistan ilçesinde bazı mahallerde yollar ulaşıma kapandı. Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde sürücüler, kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte seyir halinde olan sürücüler, yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek kazalarla ilgili diğer sürücüleri sosyal medya hesaplarından yayın yaparak uyardı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise, araçlarını bulundukları yerde bırakarak en yakın yerleşim alanına sığındı.

Sivas sınırına yakın Elbistan ilçesinin en uzak mahallesinde yaşayan vatandaşlarda, kar yağışı nedeniyle yollarının kapandığını ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.

Sağanak yağmurun etkili olduğu il merkezinde ise, Yedikuyular Kayak Merkezine ulaşan tüm yolların açık olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Onur Erdi, ekiplerin 7/24 esasına göre görev yaptığına dikkat çekerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilimiz genelinde kış çalışmaları kapsamında karla mücadele çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal medya üzerinde yapılan bazı olumsuz paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kar yağışı başladığından itibaren ekiplerimiz sürekli olarak karla mücadele ederek bu yolun tamamen açık kalmasını sağlamışlardır. 26 Aralık 2018 Çarşamba günü itibari ile yollarımız açık ve herhangi bir olumsuzluk yoktur. Bahse konu yolumuz üzerinde ise ekiplerimiz sürekli olarak görev yapmaktadır. Sosyal medyada yer alan olumsuz paylaşımlara itibar edilmemesini istirham ediyorum” diye konuştu.