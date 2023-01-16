Kahramanmaraş'ta kar yağışı, kapanan yollar açılıyor

Kahramanmaraş'ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ekiplerin çalışmalarıyla açılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, gece saatlerinde Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit'in mahallelerinde etkisini artıran kar yağışına karşı teyakkuza geçti. Ekiplerin Dulkadiroğlu Başdervişli Mahallesi, Onikişubat Kümperli - Hacılar - Kalekaya grup yolu, Çağlayancerit Zeynepuşağı - Oruçpınar, Boylu - Kaleköy ve Soğukpınar - Kaleköy grup yolları ile Pazarcık Büyüknacar Merkez Fatih - Kocadere grup yolunda kar küreme çalışmaları yürüttüğü belirtildi. Mahallelerde kar yağışının halen devam ettiği ekiplerinde yolları ulaşıma açık tutmaysa çalıştığı kaydedildi. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla, kar yağışı sonrası oluşabilecek aksamaların önüne geçilmesi hedeflendiğ de aktarıldı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, “Kar yağışı sonrası oluşabilecek aksamaların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin sahada. Vatandaşlarımız kış şartlarıyla mücadele çerçevesinde taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi'ne ulaştırabilirler”denildi.