İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta kar yağışıyla bazı bölgeler beyaza büründü

Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun kar yağışı, yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü.

Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun kar yağışı, yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü.


Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava, birçok ilde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da bölge bölge etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte şehrin yüksek kesimli noktalarında kar yağışı başladı. Özellikle kuzey ilçeler ve kırsal bölgelerde yaşanan kar yağışı vatandaşları memnun ederken, yüksek kesimleri de beyaza bürüdü.


Büyükşehir belediyesi ekiplerinin; Dulkadiroğlu, Göksun ve Çağlayancerit'te kar yağışının başladığı andan itibaren yolları ulaşıma açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiği de bildirildi.

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