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Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 çocuk öldü

Kahramanmaraş’ta bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Çağlayancerit ilçesinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evde ikamet eden Rukiye Sakallı, sabah uyandıklarında kendilerini kötü hissettiklerini belirterek komşularından yardım istedi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri evde bulunan anne ve çocukları Özlem (7), Levent (5) ve Recep Tayyip Sakallı'yı (4) dışarı çıkartarak müdahale etti.


Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede 4 yaşındaki Recep Tayyip Sakallı'nın karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini tespit etti.


Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve iki çocuğunun tedavilerine devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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