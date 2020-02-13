İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 14 yaşındaki Muhammed Gül banyo sobasından çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 14 yaşındaki Muhammed Gül banyo sobasından çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesine bağlı Başüstü Mahallesi'nde Muhammet Gül (14), duş almak için girdiği banyoda banyo sobasına kömür koyarak yaktı. Gül, banyo yaptığı sırada kovadan yayılan karbonmonoksitten zehirlendi. Banyodan uzun süre çıkmayan Gül'ün yakınları banyo kapısını zorla açarak içeri girdi. Baygın olan 14 yaşındaki Muhammed Gül, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gül'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.