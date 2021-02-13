İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Kahramanmaraş’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Türkoğlu İlçesi Büyükimalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet (70) ve Neziha Demirdöğen (70) çiftinden bir müddet habere alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı çiftin kapısını açarak içeri girdi. Sağlık ekiplerince, hareketsiz halde duran yaşlı çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilerek, hayatlarını kaybettikleri belirlendi.


Olay yeri incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.