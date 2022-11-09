Kahramanmaraş'ta karı koca sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.
Olay, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Altınova Mahallesi'ndeki tek katlı evde yaşayan Mehmet Demirci (70) evin giriş kapısının önünde hareketsiz yatarken bulundu. Eve giren Demirci'nin yakınları, eşi Esma Demirci'nin (67) de hareketsiz yattığını fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Çiftin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.