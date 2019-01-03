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Kahramanmaraş'ta karla mücadele

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kış mevsiminde karla mücadelesi devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin kış mevsiminde karla mücadelesi devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kış çalışmaları kapsamında il genelinde yürüttüğü karla mücadele çalışmalar kapsamında yol açma ve yolda kalan araçları kurtarıyor.


Yapılan çalışmalara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Onur Erdi, ekiplerin 7/24 esasına göre görev yaptığını söyledi. Erdi, “Büyükşehir Belediyesi olarak kış çalışmaları kapsamında ilimiz genelinde yoğun bir çalışma sergiliyoruz. Kış çalışmaları kapsamında ilimiz genelinde diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Kar yağışı münasebetiyle yollarımızın kapalı olmaması ve ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için gayret ediyoruz. Buradan tüm sürücülere bir ricada bulunuyoruz. Lütfen kış lastiği olmayan araçlarla çok mecbur kalmadıkça yola çıkmasınlar” diye konuştu.


Öte yandan Andırın Geben Kargaçayırı yolunda mahsur kalan bir aile Fen İşleri Dairesi Andırın Şubesine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

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