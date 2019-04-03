Kahramanmaraş'ta karla mücadele

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kar yağışı olan bölgelerde kar temizleme ve yol açma çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, Andırın ilçesine bağlı Akgümüş ve Yenidemir mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yolda kar temizleme çalışmaları yaptı.

Dulkadiroğlu'nun Yeşiltepe ve Bertiz mahallelerine ulaşımı sağlayan Yedikuyular bölgesinde de kar yağışı etkili oldu. Ekiplerin kırsal mahallelere ulaşım sağlayan yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.