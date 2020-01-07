Kahramanmaraş'ta karla mücadele

Kahramanmaraş’ta kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Ekinözü ilçesi Türkmenler-Ekşielma grup yolunda, Dulkadiroğlu ilçesi Ağabeyli grup yolunda, Onikişubat İlçesi Kumarlı Mahallesi yolunda kar temizleme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.
Belediye ekiplerinin, yolda mahsur kalan araçları da kurtardığı bildirildi.