Kahramanmaraş'ta karla mücadele

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi ekipleri Afşin, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu ilçelerinde etkili olan kar yağışına karşılık başta grup yolları olmak üzere yerleşim alanlarına ulaşım sağlayan yollarda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

210 araç ve 250 personelle 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler kar yağışı olan Göksun ilçesinde tüm grup yollarında, Afşin ilçesinde Küçüktatlar, Örenli, Haticepınar, Oğlakkaya, Armutalan, Söğütdere grup yollarında, Çağlayancerit'te Soğukpınar-Kale, Fakılar grup yollarında, Dulkadiroğlu Yedikuyular grup yolunda, Başdervişli-Elmacık grup yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.