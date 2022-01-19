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Kahramanmaraş'ta karla mücadele

Kahramanmaraş’ta karla mücadele çalışmaları gece boyunca sürdürüldü.

Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları gece boyunca sürdürüldü.


Dulkadiroğlu Belediyesi, gece boyunca çalışarak kapanan ara yolları açtı.


Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Şehrimizde etkisini artıran kar yağışı sonrasında başlattığımız karla mücadele çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gece boyunca mücadele eden ekiplerimiz, vatandaşlarımızın ulaşımda aksama yaşamaması adına yoğun bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın neticesinde birçok noktada ulaşım sorunsuz olarak sağlandı. Bundan sonraki süreçte de tuzlama ve kar temizleme çalışmalarımız devam edecek. Ekiplerimize bu gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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