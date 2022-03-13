Kahramanmaraş'ta karla mücadele

Belediye, şehir genelinde etkisini artıran kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından şehir merkezinde ana arter, bulvar, cadde ve sokaklarda kar yağışı ve buzlanma neticesinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek için kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda ekipler, vatandaşlar tarafından kış şartlarıyla mücadele kapsamında ulaştırılan taleplere anında müdahale edebilmek için şehir merkezinde ve ilçelerde pek çok noktada konumlandı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız kış

şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi'ne ulaştırabilirler” ifadelerine yer verildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, “Şehir merkezinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerimizde tekrardan etkisini gösteren kış şartlarıyla mücadele kapsamında 220 araç ve 600'ün üzerinde personelimizle gece gündüz demeden sahadayız. Yaya ve araç trafiğinde meydana gelebilecek herhangi bir aksamaya mahal vermemek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Sorumluluk sahamızda ulaşıma kapalı hiçbir yol kalmayana kadar çalışmalarımız devam edecek” denildi.