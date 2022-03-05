İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'ta karlar erirken, çiğdemler kardelenler, düğün gelin çiçekleri doğayı süslemeye başladı

Kahramanmaraş’ta hava sıcaklıklarının artması ve karların erimesi ile kardelenler çiçek açtı.

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıklarının artması ve karların erimesi ile kardelenler çiçek açtı.


Baharın müjdecisi olarak bilinen ve endemik türler arasında yer alan kardelenler, Başkonuş yaylasında eriyen kar birikintilerinin buzların arasında boy veriyor.


Kardelen çiçeklerinin karların erimesi ile topraktan çıkmaya başladığını söyleyen Durmuş Öztürk, "Karların erimesiyle ve havaların ısınmasıyla kendini gösteren kardelenler- çiğdemler görsel şölen sunuyor. Rengarenk çiçek açan kardelenler, düğün-gelin çiçekleri güzel muhteşem görüntüler oluşturuyor" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.