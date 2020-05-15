Kahramanmaraş'ta kartonpiyercisini öldüren işveren tutuklandı

Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi Zekeriye Köy 3 Sitesi karşısında bulunan işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, işyerinde kartonpiyer işi yapan Muhammet Tosun (27), işyeri sahibi Hüseyin Kurt'la (32) aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Hüseyin Kurt, Muhammet Tosun'u göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Muhammet Tosun, KSÜ Tıp Fakültesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olay sonrası suç aleti bıçakla polis tarafından yakalanan işyeri sahibi Hüseyin Kurt ise, bugün alınan sağlık raporunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.