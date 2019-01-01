Kahramanmaraş'ta kartpostallık 'kar' manzarası

Kahramanmaraş'ta birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde kartpostallık manzaralar oluştu.

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Kahramanmaraş'ta da etkili oldu. Kar, kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Ahir ‘Dağı'nı beyaza bürüdü.

Bölgede bulunan Yedi Kuyular Kayak Merkezi yolu ve ormanlık alan drone ile görüntülenirken, eşsiz manzara ve güneşin batışı kartpostallık manzaralar oluşturdu.