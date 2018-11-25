Kahramanmaraş'ta kartpostallık sonbahar

Kahramanmaraş’ta sonbahar mevsimi kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kahramanmaraş'ta sonbahar mevsimi kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Onikişubat ilçesi Büyüksır Mahallesi'nde sonbahar tüm renkleriyle ortaya çıktı. Adeta görsel şölene dönen doğaya, yaprakların farklı renklere bürünmesi ayrı bir güzellik kattı.
Bin 800 rakımlı bölgede havaların soğumasıyla ağaçlar hazan mevsiminin getirdiği iklimle sararırken, yaprakların renkli görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kırsal mahallenin farklı yerlerinde oluşan doğal güzellikler amatör fotoğrafçılar tarafından görüntülendi