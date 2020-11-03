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Kahramanmaraş'ta kartpostallık sonbahar

Kahramanmaraş’ta sonbaharla birlikte yaprakları sararan ve dökülen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta sonbaharla birlikte yaprakları sararan ve dökülen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri olan bölgelerde sonbahar mevsiminin gelmesi ve ağaçların yapraklarını dökmeye başlamasıyla rengarenk tonlar ortaya çıkmaya başladı.


Onikişubat ilçesi Fırnız mevkisinde sonbaharın bütün renkleri ortaya çıkıtı. Adeta görsel şölene dönen doğada yaprakların farklı renklere bürünmesi ayrı bir güzellik kattı. Bin 500 rakımlı bölgede havaların soğuması ve ağaçların mevsimin getirdiği iklimle sararması, yapraklardaki renk cümbüşünü ortaya çıkardı.


Yaz mevsiminde vatandaşların uğrak mekanlarından olan bölge kış mevsiminde adeta sessizliğe bürünüyor. Bölgeye gelen, amatör fotoğrafçılar ve drone pilotları ortaya çıkan kartpostallık manzarayı görüntülüyor

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