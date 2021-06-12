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Kahramanmaraş'ta katı atık alanında yangın

Kahramanmaraş’ta katı atıkların bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ta katı atıkların bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.


Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi'ndeki katı atık alanında çıktı. Henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir kilometrelik alana yayılan yangına ekipler su tankları, itfaiye araçları, arasözler ve bir helikopter ile müdahale ediyor. Kontrol altına alınan yangında söndürme işlemi sürüyor.

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