Kahramanmaraş'ta kavşaklar çiçeklerle renklendi

Kahramanmaraş'ta şehir merkezinde yer alan kavşaklar çiçeklerle renklendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen peyzaj ve çevre düzenleme uygulamaları şehri renklendirdi.

İlçelerin sembol kavşakları da dahil olmak üzere onlarca noktada toprakla buluşturulan mevsimlik çiçek gün yüzüne çıktı. Toprakla buluşturulan 555 bin çiçek arasında begonya, petunya, papatya, sardunya, kadife çiçeği, horozibiği, vapurdumanı ve rozet çiçeği türleri bulunuyor. Mevsimlik çiçeklerin yüzünü gösterdiği Madalyalı Kavşak, Diş Hastanesi Kavşağı, Tekerek Akdo Kavşağı, Sümbüllü Kavşağı, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Kavşağı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kavşağı ve Dondurmalı Kavşak'ta ise adeta görsel şölen oluşuyor.