Kahramanmaraş'ta KAYES kongresi yapıldı

Kahramanmaraş'ta bu yıl ikincisi düzenlenen ‘2023 Hedefleri Doğrultusunda Uluslararası Ticaret ve Lojistik' temalı Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset (KAYES) kongresi yapıldı.

Cezayir Tlemcen Üniversitesi ve Sudan Khartoum Üniversitesi işbirliğinde 11-12 Nisan tarihlerinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan kongreye, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal ve İmran Kılıç, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Sudan ile Cezayir başta olmak üzere 10 farklı ülkeden yetkililer katıldı.

Türkoğlu Lojistik Merkezinin faaliyete geçirilmesi hakkında sorunların görüşüldüğü kongrede, ‘Bir Kuşak Bir Yol Uluslararası Ticaret' temalı özel oturumlar da düzenlendi.

Kongre sonunda, akademisyenlere ve iş adamlarına katılım belgesi verildi.