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Kahramanmaraş'ta kedi kurtarma operasyonu

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Hayrullah Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına haber verdi. Kısa sürede apartmana gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğundan kediyi almaya çalıştı. Ekipler, kediyi zarar vermeden havalandırma boşluğundan çıkardı. İtfaiye ekipleri kurtardıkları kediye mama verip sokağa bıraktı.

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