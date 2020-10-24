Kahramanmaraş'ta kedi ve kuşlara ev

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına 500 adet kedi ve 700 adet kuş evi yerleştirdi.

Onikişubat Belediye Başkan Hanefi Mahçiçek'in, ‘can dostlarımız' olarak nitelendirdiği sokak hayvanları için hazırlanan kedi ve kuş evlerinin yapımı tamamlandı. Yaklaşan kış mevsimi öncesi sokak hayvanları için hazırlanan 500 adet kedi ve kuş evi ağaç dalları ile muhtelif yerlere konuldu.

Canlıların ve doğanın korunması adına Onikişubat Belediyesi olarak farklı çalışmalar yapacaklarını da ifade eden Başkan Mahçiçek, “Doğa ve çevre kirliliği, küresel ısınma gibi nedenlerle birçok canlı türünde azalma görülmektedir. Kuşlar da buna dahil olarak en çok etkilenen türlerden biridir. İlk etapta kuşların yavrularını daha güvenle büyütebilmeleri ve popülasyonları için kuş evlerini doğaya bırakma fikrini geliştirdik. Hayatı paylaştığımız tüm canlara, dünyamıza ve yaşama sahip çıkmalıyız. Bugün burada yaşıyorsak da, kaynakları ve doğal habitatı koruyarak gelecek nesillerimize taşımak bizim görevimiz. Biz bu sorumluluğun farkında olarak sokak hayvanlarımız için daha önce birçok noktaya mama kapları yerleştirmiştik” dedi.

“Yaptırdığımız kedi ve kuş evleriyle can dostlarımızın barınma ihtiyacını karşılıyoruz” diyen Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Sitelerimize, park ve bahçelere yerleştirdiğimiz kedi ve kuş evleriyle dostlarımız daha güvende. Umarım bu farkındalık oluşturur ve halkımız da bu konuda bir adım atar. Ufak dokunuşlarla büyük fark yaratacağımıza inanıyorum. Halkımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Evde kedi besleyen hayvan dostları, Belediyemizin Sosyal İşler Müdürlüğü'nden kedi evlerini ücretsiz olarak temin edebilirler."