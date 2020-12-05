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Kahramanmaraş'ta kentsel dönüşüme 551 konut

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm kapsamında 551 konut için çalışmalara başlandı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yeni konutların da inşa çalışmalarına başlandığını açıkladı.


Saçaklızade Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 95 konut ve 4 işyerinde mantolama çalışmalarının devam ettiğini de belirten Başkan Güngör, “Tekke Kentsel Dönüşümü Projemizde çalışmalarımız sürüyor. Saçaklızade bölgemizde 95 konut ve 4 işyerinde son aşamaya geldik” diye konuştu.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen 551 konutta da çalışmaların başladığını açıklayan Başkan Hayrettin Güngör, “TOKİ tarafından geçtiğimiz günlerde ihale yapılmıştı. Ardından Kurtlar ve Saçaklızade bölgemizde şantiye kuruldu ve çalışmalar başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak son aşamaya getirdiğimiz 100 konuta ilave olarak TOKİ tarafından 551 konut daha yapılacak. Konutların temel hazırlıkları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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