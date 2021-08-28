Kahramanmaraş'ta kıl testere oymacılık naht sanatı sergisi

Kahramanmaraş'ta Emekli Öğretmen Yaşar Sobacı, kıl testere oymacılık naht sanatı ile ilgili 3. kişisel sergisi açtı.

Göksun ilçesi Millet Konağı Salonu'nda ziyaretçilere açılan sergi, bir hafta süre ile ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu sergi için birbirinden farklı 120 eser yaptığını söyleyen Sobacı, "Bu eserler 4 yılın mahsulüdür. Kısıtlı imkanlarımla bunları yapmaya çalıştım. Göksun'umuzun gençlerine bu sanatı öğretmeye çalışıyorum. Bu konuda da belediyelerin imkanlarının bizim için esirgemeyeceğine inanıyorum. ilçemizin değerli tezhip sanatçısı Hediye Yıldırım hanımefendinin tezhip eserleri de bu sergimiz de yer alacak. Sergime katılan herkese teşekkürler ediyorum" dedi.