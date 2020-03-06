Kahramanmaraş'ta kırmızı ışık denetimi

Kahramanmaraş'ta trafik polisleri, kentin çeşitli noktalarında kırmızı ışık denetimi yaptı.

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda yapılan uygulamada kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere 288 lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, trafik kazalarının en çok ışıklı kavşaklarda meydana geldiğini belirterek, “İl merkezimizde meydana gelen yaralamalı kazaları analiz ettiğimizde kavşak kazalarını görüyoruz. Kavşak kazalarında ise en fazla oranlarda giriş, sağa sola dönüş ve en önemlisi de kırmızı ışık ihlallerinden kaynaklıdır. Kırmızı ışık ihlalleri konusunda sürücülerimizi uyarıyoruz. Amacımız ölümlü ya da yaralamalı kazaların azaltılmasıdır” dedi.