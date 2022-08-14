Kahramanmaraş'ta konak ve sokak yenileme çalışmaları

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi konak ve sokak yenileme çalışmaları bir bir tamamlanıyor.

Bahtiyar Yokuşu'nda olduğu gibi tarihi konakların cephe yenileme çalışmalarını tamamlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, Demirciler Çarşısı ve Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ile bütünlük sağlayacak projeyi de hizmete sundu.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şehrin turizmine önemli bir eseri daha kazandırdıklarının altını çizdi. Bölgesinde bulunan tarihi konakların turizme kazandırılması adına çok önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Başkan Okay, “Bundan 7-8 yıl öncesine kadar büyük bir sorun olarak görülen bu konaklar, şuanda çok değerli bir hazine konumuna gelmiştir. Bahtiyar Yokuşu, Mutfak Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ve Maraş Araştırmalar Konağı bu konakların değerine değer katmıştır. Tarihi konaklarımızı restore ederek onlara muhteva verdik. Böylece turizmin ilgisini çektik. Şuanda bu konaklar muazzam derecede ziyaretçi akınına uğruyor. Somut Olmayan Kültürel Miras Müzemizin bulunduğu sokağın yenilenmesi çok önemliydi. Burada sık ziyaret edilen bir konağımız var. Bu konağı görmeye giden misafirlerimiz bu sokaktan geçiyor. Onları o tarihle bütünleştirme adına böyle bir çalışma yaptık. Şuanda çalışmalar tamamlandı. Şehrimize bu güzel projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.