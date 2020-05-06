İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta korkutan yangın

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın 9.

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın 9. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Haydar Mahallesi'nde bulunan Gümüş Park Sitesi'ndeki bir apartmanın 9. katında nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kime ait olduğu açıklanmayan dairede çıkan yangında şans eseri kimse yaralanmadı.


Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.