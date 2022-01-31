Kahramanmaraş'ta kostümlü kayak yarışması

Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi'nde düzenlenen kostümlü kayak yarışması ilginç görüntülere sahne oldu.

Kahramanmaraş şehir merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Yedikuyular Kayak Merkezi, kış turizmine yönelik ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Düzenlenen kayak yarışmasına kostümleriyle katılan yarışmacılar renkli görüntüler oluşturdu.

46 kişinin katıldığı yarışmada Şirek ve Fiyona, Peri Bacaları, Harry Potter, Süperman, Karlar Kraliçesi, Kedi Kız, Mumya, Hamburger, Sütçü İmam, Şirin Baba, Çiğ Köfte Dürümü, Balık Adam, Aladdin ve Sihirli Halısı, Tom ve Jerry, Tokyo, Kanuni ve Hürrem, Dondurma, Kitap, Zombik, Malefiz, Şeker Kız ve Şehzade gibi kostümler kullanıldı.

Yarışmada ilk sekize giren yarışmacılara ödül takdim edildi.

Yarışma sonrası konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Geçen yıl kar voleybolu yapmıştık. Bu yıl da Avrupa kar voleybolu yapacağız ilk kez yapılacak olan turnuva bu merkeze çok ciddi bir tanıtım etkisi olacak. Bugün de hem merkezden ve hem de civar illerden kostümlü kızak yarışması yaptılar hoş vakit geçirdiler. Biz de dereceye girenlere ödüllerini verdik” dedi.