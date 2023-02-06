İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta küçük kız enkazın altından böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından Göksun ilçesinde enkaz altında kalan küçük kız çocuğunun kurtarılma anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Göksun ilçesinde enkaz altında kalan küçük kız çocuğunun kurtarılma anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.


Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ekipler, yaşam üçgenindeki küçük kızı kurtarmak için seferber oldu. Bir görevlinin ulaştığı küçük kız, daha sonra emekleyerek enkaz altından dışarı çıkmayı başardı. O anlar kayıt altına alındı.

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