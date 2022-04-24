Kahramanmaraş'ta küçükbaş hayvan nüfusuna 250 bin yavru dahil oldu

Kahramanmaraş'ta, küçükbaş hayvan nüfusuna 250 bin yeni yavru dahil oldu. İl genelinde 980 bin olan küçükbaş hayvan sayısı, yeni doğumlarla 1 milyon 230 bine ulaştı.

Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Kahramanmaraş'ta yeni doğan kuzular ve oğlaklar nedeniyle üreticiler arasında heyecan yaşanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 430 bin küçükbaş hayvana verdiği desteğin yanı sıra; Damızlık Keçi Koyun Birliği Islah Projesiyle de 10 bin küçükbaş hayvana destek veriyor. Keçi ve oğlak başına 40 lira, tekeye 200 lira destek sağlanıyor.

Yine SOYBİS projesiyle de koyun başına 100, teke ve koça ise 500 lira destek veriliyor. Sürü büyütme desteği olarak 125 lira verilirken, 6 bin 250 lira da çoban desteğiyle de hayvancılık teşvik ediliyor.