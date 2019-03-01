Kahramanmaraş'ta küfür cinayeti

Kahramanmaraş'ta kasapta çalışan bir genç, küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesine Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Kasapta çalışan Ö.K. (18) kendisine küfür ettiği iddiasıyla Sezer T.'yi (20) göğsünden bıçakladı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Sezer T., kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Ö.K. ise, İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.