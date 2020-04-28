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Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu

Kahramanmaraş’ta bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen şahıslara 13 bin 125 lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen şahıslara 13 bin 125 lira cezai işlem uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde ruhsatsız kahvehaneye dönüştürülen bir iş yerine operasyon düzenledi.


İş yerinde toplam üç masanın olduğunu, bir masada ise üç şahsın 860 lira para ile iskambil kağıtlarıyla poker oyunu oynadıkları tespit edildi. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 3 şahsa 3 bin 676 lira idari para cezası yazılırken, mesafe kuralına uymadıkları ve aynı odada bulundukları, salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunun 282. maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere 9 bin 450 lira para cezası yazıldı. Şahıslara toplamda 13 bin 125 lira cezai işlem uygulanırken iş yeri mühürlendi. İş yeri sahibine kumara yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

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