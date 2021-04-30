Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu

Kahramanmaraş'ta kumar oynadığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi. Yapılan baskında iş yerini kiralayan kişiler hakkında işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası kesildi. Şahıslardan Ali D.'nin (60) hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

İş yeri mühürleme işlemlerinin ardından kapatıldı.