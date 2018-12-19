Kahramanmaraş'ta kumar oynatılan 2 kahvehane kapatıldı

Kahramanmaraş'ta kumar oynatıldığı belirlenen 2 kahvehane kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Dulkadiroğlu ilçesi, Yenişehir Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kahvehaneye yapılan operasyonda, poker tabir edilen kumar oyunu oynadıkları belirlenen kişiler suçüstü yakalandı. Kahvehanede, poker kağıtlarına el konuldu, şahıslara idari para cezasının yanı sıra iş yeri sahibi V.K.'ya kumar oynanması için yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

İsmet Paşa Mahallesi'ndeki kahvehanede ise iskanbil kağıtları ile kumar oynayanlar suçüstü yakalandı.

Kumar oynayan şahıslara idari para cezası kesilirken, iş yeri sahibi İ.K'ya kumar oynanması için yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

Kapatılan 2 iş yeri, Dulkadiroğlu Belediye Zabıta ekipleri tarafından geçici süreyle mühürlendi.