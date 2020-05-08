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Kahramanmaraş'ta kumarbazlara gece baskını

Kahramanmaraş’ta asayiş ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde bir evi oyun salonuna çeviren kumarbazlara gece yarısı baskın düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta asayiş ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde bir evi oyun salonuna çeviren kumarbazlara gece yarısı baskın düzenlendi. Baskında biri uyuşturucudan aranan 6 kişi yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Onikişubat İlçesi Şehit Evliya Mahallesi üzerinde bir ikamete kumar oynandığı bilgisini alan asayiş ekipleri, gece yarısı adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında evi oyun salonuna çeviren biri uyuşturucudan aranan 6 kumarbaz yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'nin değişik suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.


Yakalanan kumarbazlara yasa dışı kumar oynamak ve korona virüs (Covid-19) salgını kanunu ihlalden toplamda 22 bin 575 TL para cezası uygulandı.


Kumar oynanan ev polis ekiplerince mühürlenirken, yer sağlayıcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

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