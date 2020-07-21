Kahramanmaraş'ta kurbanlıklar pazara indi

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi canlı hayvanlar kurban satış yerlerinde satışa sunuldu.

Kentin farklı bölgelerinden getirilen canlı hayvanların kilogram fiyatı 25 ile 30 lira arasında değişirken, pandemi nedeniyle satışların az olduğu öğrenildi. Kurban satışı yapan esnaflar, marketlerde satışa sunulan kurbanlıkların yasaklanmasını isterken, vatandaşın kurbanını görüp almasını istedi.

Hayvan satışlarının pandemi nedeniyle az olduğunu söyleyen hayvan satıcısı Cüneyt Hançer, “Hayvanlarımızı canlı hayvan pazarımıza indirdik, satış ve müşterilerimizi bekliyoruz. Satışlarımız şuanda pandemi nedeniyle biraz sakin. Pazara gelen vatandaşlarımızın sosyal mesafeleri korumaları gerektiğine inanıyorum. Canlı hayvanlarımızın kilogram fiyatı ise 25 ile 30 kilogram arasında değişiyor” diye konuştu.

Bir başka hayvan satıcısı Kürşat Kiraz ise, "Kurban kesmek isteyen vatandaş dişine, kulağına bakacak. Kanın aktığını görecek ve dine uygun kurbanlığını kesmiş olacak" diye konuştu.