İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta Kurtuluş Bayramı etkinlikleri

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.


Kutlamalar çerçevesinde, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Adnan Köşker ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Züver Çetinkaya tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.


Düşman askerlerine ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam mezarı başında dualarla anıldı. Son olarak Şeyh Adil Mezarlığı'nda yer alan yeni ve eski şehitlik ziyaret edilip Kuran'ı Kerim okundu. Katılımcılar burada dualar ederek şehitlerin mezarına karanfiller bıraktı.


Kurtuluş coşkusu 12 Şubat günü akşamına kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.