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Kahramanmaraş'ta kurtuluş coşkusu

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı.


Trabzon Bulvarı'nda düzenlenen kutlamalar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un vatandaşları selamlanmasıyla başladı.


Program, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un, ay yıldızlı Türk Bayrağı'nın üzerine kırmızı şeritli İstiklal Madalyasını takmasıyla devam etti.


Ardından, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Özkan, günün anlam ve önemini belirten birer selamlama konuşması yaptılar.


Konuşmalarına ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik telgrafı okundu.


Daha sonra Maraş İşgalini ve kurtuluş gününü anlatan tiyatro oyunu sahnelendi. Kutlamalar, geçit töreninin ardından sona erdi.

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