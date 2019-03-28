Kahramanmaraş'ta Kuzey Çevre Yolu ulaşıma açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımının büyük bir bölümü tamamlanan ‘Kuzey Çevre Yolu' ulaşıma açıldı.

Çalışma arkadaşlarıyla beraber yolda inceleme yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, kente beş yıl boyunca hizmet etmenin haklı onurunu yaşadıklarını söyledi. Kuzey Çevre Yolu'nun yapımına başlamadan önce yurt dışındaki şehirlerde incelemelerde bulunduklarını kaydeden Başkan Erkoç, yeni yol sayesinde doğu-batı eksenli rahat bir şekilde ulaşım sağlanacağını kaydetti. Başkan Erkoç, “Biz bu yolun yapımına başlamadan önce, Londra, Paris, Düsseldorf, Brüksel gibi şehirlerde sıkışan trafik probleminin nasıl çözüldüğünü gidip incelemiştik. Oralarda şehri çevreleyen ring yolların yani çevre yollarının olduğunu gördük. Şimdi biz de şehrin etrafında doğudan batıya, kuzeyden güneye şehri çevreledik. Havalimanı Kavşağından Doğukent'te uzanan yeni bir hat oluşturduk. Buralar aynı zamanda yayalardan arındırılmış alanlar. Yaya geçitleri olmayan, trafiğin hızlı akacağı yerler. Bu yollar sayesinde insanlarımız şehirde bir taraftan başka bir tarafa giderken şehir içerisinde dolambaç gibi dolaşmayacak. Hemen bu çevre yolundan giderek isteği bölgeye giriş yapabilecek. Böylece şehrin içi de daha sessiz hale gelecek. Şehir içerisinde trafik yoğunluğu ve gürültüsü olmayacak. Sessiz şehirler bu şekilde inşa edilmekte. Havalimanı Kavşağı'ndan giren herkes adliyeye kadar gitmiş olacak” diye konuştu.