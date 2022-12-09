Kahramanmaraş'ta Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur'an Eğitim Merkezi açıldı

Onikişubat Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, ‘Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur'an Eğitim Merkezi' dualarla açıldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek tarafından Haydar Bey Mahallesi'ne inşa edilmesinin ardından Onikişubat İlçe Müftülüğü'ne devredilerek Kur'an Eğitim Merkezi'ne dönüştürülen binaya, Başkan Mahçiçek'in rahmetli babaanne ve anneannesinin adı verildi. 12 ay boyunca bölgesinde kadın ve 0-6 yaş arası çocukların dini eğitimin merkezi olacak Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur'an Eğitim Merkezi, özellikle kadınların sosyalleşmesine yönelik etkinlik ve kurslara da ev sahipliği yapacağı bildirildi.Başkan Mahçiçek'in yanı sıra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen'in de katıldığı merkez, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla açıldı.

Merkezin açılışında duygu dolu anlar yaşayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek," Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur'an Eğitim Merkezi'nin daha verimli ve etkin hale gelmesi için sizlerle gayret edeceğiz. Leyli ve Zeynep, benim babaanne ve anneannemin isimleri. Ben onların yanında büyüdüm. Dolayısıyla onların isimlerini yaşatmak istedim. İnşallah üzerimizde diğer emeği olan kişilerin adını da yaşatma imkanımız da olur diye düşünüyorum. Kadınlarımız ve bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak evlatlarımızın sadece maddi unsurlarla değil, manevi güzelliklerle donatılması çok önemli. Cenab-ı Hak, burada eğitim görecek kadınlarımızın ve yavrularımızın hepsine sağlık ve afiyet ihsan eylesin, ailelerine, ülkelerine faydalı, güzel çocuklar olsun İnşallah. Leyli-Zeynep Mahçiçek Kur'an Eğitim Merkezi'nin hayırlı işlere vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından merkez gezilerek öğreticilerden kurslara ilişkin bilgiler alındı.