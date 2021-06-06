Kahramanmaraş'ta LGS sınavı tamamlandı

Kahramanmaraş'ta 314 okul ve 1327 salonda gerçekleştirilen 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tamamlandı.

3 bin 88 öğretmenin görev aldığı sınavda öğrenciler, sınavlara kendi okullarında girdiler. İki oturum halinde gerçekleşen sınav, maske, mesafe ve hijyen kuralları dahilinde gerçekleştirildi.

Yaşanılan salgın süreci nedeniyle sınav merkezlerinde özellikle dezenfektasyon ve genel temizlik ile ilgili tedbirlerin en üst seviyede gerçekleştirildiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, "Bütün ilçelerimizde ve bütün okullarımızda bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdik. Çok şükür bir sorunla karşılaşmadık" dedi.

LGS sınavının her anlamda başarılı bir şekilde tamamlandığını söyleyen Yılmaz, "Sınavın başarılı bir şekilde sonlanması için il ve ilçelerimizdeki yönetici, öğretmen ve diğer görevlilerimizle büyük bir çaba gösterdik. Çok şükür sınavımızı tam anlamıyla başarılı bir şekilde sonlandırdık. Sınavda emeği olan il ve ilçelerimizdeki yönetici, öğretmen ve diğer görevlilerimize ve ayrıca sınav kurallarına riayet eden, hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.