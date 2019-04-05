Kahramanmaraş'ta liseler arası ses yarışması yapıldı

Kahramanmaraş'ta liseler arası düzenlenen ses yarışmasında öğrenciler seslendirdiği eserlerle büyüklerine taş çıkarttı.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi tarafından1. Liseler Arası Solo Ses Yarışması düzenlendi. Yöresel türkülerinin seslendirildiği yarışmaya toplamda 52 solist ve 26 lise katılım sağladı. Yarışmanın finali Mehmet Akif Kültür Merkezinde yapıldı. Finaline kalan 16 öğrenci içerisinden, erkekler ve kızlar kategorisinde ilk 3'e girenler ödüllendirildi.

Yarışmanın jüri üyeliğini TRT Ankara Radyosu sanatçıları yaptı. Öte yandan yarışmanın finalinde mini bir konser gerçekleştiren TRT sanatçılarından Dünya Tekin ve Gamze Tüzen, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sanatçılara birer hediye takdim etti. Program çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

Programla ilgili olarak konuşan Başkan Mahçiçek, ''Biz belediye olarak yazılı alandaki kültürlerimizi ortaya çıkartmak için bu bağlamdaki çalışmalarımızı daha üst düzeye getirmek için çalışıyoruz. Kültürünü keşfet isimli bir programımız vardı. O programın eksik olan bir ayağı vardı ve bugün onu da ilave ettik diyelim. Kahramanmaraş'ımızın özellikle halk müziği alanındaki türkülerini yeni nesillere aktarmak, onların bu alandaki ilgisini cezbetmek için böyle bir program düzenledik'' dedi.

Bu programların üçüncü ayağının da sanat müziği olacağını belirten Mahçiçek, ''Gençlerimizi hem duygusal anlamda daha iyi noktalara taşımak hem de onları kötü alışkanlıklardan korumak ve kurtarmak için bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki, bu diğer kültürel bağlamdaki çalışmalar kadar önemli. Bu bağlamdaki çalışmalarımıza daha çok devam edeceğiz. Önümüzdeki senelerde bunları geliştirerek devam edeceğiz'' diye konuştu.