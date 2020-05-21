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Kahramanmaraş'ta maskesiz sokağa çıkanlara para cezası

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesiyor.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesiyor.


Kahramanmaraş Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla vatandaşlar maskelerini takarak sokağa çıkıyor. Zorunlu maske uygulaması nedeniyle sokağa çıkanlara ise polis 392 lira cezai işlem uyguluyor.


Akşam saatlerinde Onikişubat ilçesindeki halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde, 50'den fazla kişiye maske takmadıkları için para cezası uygulandı.

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