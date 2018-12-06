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Kahramanmaraş'ta mazot hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş’ta bir kamyon deposundan mazot çeken 2 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta bir kamyon deposundan mazot çeken 2 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde bir kamyondan mazot çalındığı ihbarı üzerine olay yerine geldi. Kamyondan 30 litre mazotu hortumla çekip bidona aktaran ve 27 C 0240 plakalı otomobilin bagajına koymaya çalışan Veysel Y. (30) ve Cuma A. (36) polis tarafından suçüstü yakalandı. Mazot bidonları, hortum ve hırsızlıkta kullanılan çeşitli aletlere el konuldu. Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a sabah saatlerinde geldikleri ve suç kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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