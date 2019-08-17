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Kahramanmaraş'ta minibüs aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı

Kahramanmaraş’ta minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi Hikmet Kabakcı Caddesinde meydana geldi. Bekir Sami K. idaresindeki 46 S 881 plakalı fabrika servisi, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde yer alan beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton direk devrilirken, minibüstekilerin tamamı yaralandı.


Kaza anında caddenin karşı yönünden otomobiliyle seyir halinde olan Orhan Bal, minibüsün çarptığı direğin kendisine çarpmadan kurtulduğunu söyledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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