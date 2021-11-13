Kahramanmaraş'ta miniklere kitap hediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 8 - 14 Kasım tarihleri arasında kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren şehir genelindeki toplamda 25 kütüphanenin kapıları bu kez çocuklar için açıldı. Şehrin farklı ilkokullarında öğrenim gören yaşları 7 ila 10 arasında değişen bir grup öğrenci öğretmenleri eşliğinde kütüphanelerde ağırlandı. Çocuk kitaplıklarının tanıtıldığı programda öğrenciler kitapları ilgiyle incelerken; okuma ve masal saati gibi etkinliklerle miniklerin kütüphane alışkanlığının oluşması hedeflendi.