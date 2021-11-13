İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'ta miniklere kitap hediyesi

Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla bünyesindeki 25 kütüphanenin kapılarını çocuklara açan Büyükşehir Belediyesi, renkli etkinlikler ve kitap hediyeleriyle miniklerin yüzlerini güldürdü.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 8 - 14 Kasım tarihleri arasında kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren şehir genelindeki toplamda 25 kütüphanenin kapıları bu kez çocuklar için açıldı. Şehrin farklı ilkokullarında öğrenim gören yaşları 7 ila 10 arasında değişen bir grup öğrenci öğretmenleri eşliğinde kütüphanelerde ağırlandı. Çocuk kitaplıklarının tanıtıldığı programda öğrenciler kitapları ilgiyle incelerken; okuma ve masal saati gibi etkinliklerle miniklerin kütüphane alışkanlığının oluşması hedeflendi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.