Kahramanmaraş'ta mozaik motifleri sergisi

Kahramanmaraş'ta Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Germanicia Antik Kenti'ne ait mozaik motiflerinden oluşan koleksiyon, Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki eğitmenlerce doğal taşların kullanıldığı 27 parça mozaik motifleri yeniden tasarlandı. Olgunlaşma Enstitüsü'nün ‘Germanicia'nın Peşinden' adlı projesiyle hazırlanan koleksiyon, Cuma gününe kadar müzede sergilenecek.

Motifleri yeniden tasarladıkları için mutluluk içinde olduklarını ve kentin tarihi değerlerinin de katkısı olduğunu ifade eden Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, “27 parçadan oluşan bir koleksiyonun sergisini yapıyoruz burada. Biz enstitü olarak bu eğitime başladığımız sırada Germanicia Antik Kent'in orijinal figürlerini kullanmak için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin için başvuruda bulunmuştuk. Ancak eğitimimizi tamamladık ve bu süreç içinde izinlerimizi alamadık. Fakat müjdeli haber geldi ama bu eğitim süresinde izinlerimiz olmadığı için desenlerimizi kendimiz oluşturduk. Desenleri oluştururken bu bölgenin florası ve eşyalar bize esin kaynağı oldu. Doğal taşlardan oluşan sergimizde üç boyutlu objelerimiz ve tablolarımız var. Vatandaşları Cuma gününe kadar sergimize bekliyoruz” diye konuştu.